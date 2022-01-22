«Севилья» — «Сельта»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 22 января, на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоится матч 22-го тура испанской Примеры «Севилья» — «Сельта». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Севилья» — «Сельта».



Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Хосе Санчес Мартинес. Ему будут помогать ассистенты Рауль Кабаньеро Мартинес и Хосе Гальехо Гарсия. Резервный рефери – Мануэль Перес Эрнандес.



После 21 сыгранного тура «Севилья» располагается на 2-м месте в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022, имея в своём активе 45 очков. «Сельта» (26) находится на 12-й строчке в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в 21 игре набравший 49 очков.