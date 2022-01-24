Обляков — о матче с «Дюделанжем»: пропустили нелепый гол — из-за поля Дивей ошибся

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков прокомментировал итог товарищеского матча с люксембургским «Дюделанжем» (0:1).
«Было тяжеловато, давно не играли. Моменты были и в первом тайме, и во втором. Гол нелепый — из-за поля Дивей ошибся чуть-чуть, мяч проскочил, но ничего страшного. Работаем дальше, немного отдохнём — и в Кампоамор, на второй и третий сбор.
Знал ли, что придётся выходить второй раз на поле (Обляков был заменён в перерыве, но опять вышел на 76-й минуте. — Прим. «Чемпионата»)? Нет, в перерыве сказали разминаться. Было немного непривычно — успеваешь остыть, нужно опять разогреваться, как вышел — вначале мяч принять не смог, чуть холодненький был.
Физическую форму набираем нормально. Дальше на втором-третьем сборе будет тактика и так далее.
Дебют Языджи? Хороший, техничный футболист, пришёл из сильного клуба, чемпион Франции. С ним можно сыграть через пас, он всё понимает. Есть сильные качества, будем работать», — цитирует Облякова сайт ЦСКА.
- 24 января 2022
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