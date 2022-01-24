Камерун в 1/8 финала КАН одолел Коморы, которые играли в меньшинстве и с полевым в воротах
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Сборная Камеруна одержала победу над Коморскими островами в матче 1/8 финала Кубка африканских наций. Встреча прошла в Яунде на стадионе «Пауля Бийя» и завершилась со счётом 2:1 в пользу камерунцев.
Уже на 7-й минуте Коморы остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Наджим Абду. На 29-й минуте форвард Камеруна Карл Токо Экамби открыл счёт в матче, а на 70-й Венсан Абубакар удвоил преимущество хозяев турнира. В концовке хавбек Комор Юссуф М'Чангама отыграл один мяч.
Отметим, что из-за проблем с составом в воротах Коморских островов весь матч провёл полевой игрок — защитник Чакер Альхадур.
Сборная Камеруна вышла в четвертьфинал Кубка африканских наций, где встретится с командой Гамбии.
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