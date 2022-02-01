«Спартак» занял 20-е место среди всех клубов мира по трансферным тратам зимой

Московский «Спартак» занял 20-е место среди всех клубов мира по тратам в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Transfermarkt.ru.
По подсчётам источника, красно-белые потратили на новых футболистов € 14 млн. Шамар Николсон обошёлся клубу в € 8 млн, Даниил Хлусевич стоил € 3 млн. Данил Пруцев обошёлся москвичам в € 1,5 млн, а за переход Ильи Свинова заплатили € 250 тыс.
Московский «Спартак» набрал 23 очка в 18 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
Например, зимой Кристофер Мартинс Перейра перешёл в московский «Спартак». Мартинс выступал за «Янг Бойз» с 2019 года. В нынешнем сезоне 24-летний футболист принял участие в 15 матчах чемпионата Швейцарии и не отметился результативными действиями. С 2014 года он вызывается в сборную Люксембурга.
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