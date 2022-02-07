Эмери: «Барселоне» будет трудно не попасть в первую четвёрку Ла Лиги

Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о «Барселоне».



«У «Барселоны» было важное трансферное окно, которое придаст им импульс. С победой над «Атлетико» они сделали шаг вперёд. Им будет трудно не попасть в первую четвёрку», — приводит слова Эмери Football Espana в «Твиттере».

Напомним, 6 февраля, на стадионе «Камп Ноу» в городе Барселона в рамках 23-го тура испанской Примеры сезона-2021/2022 «Барселона» принимала «Атлетико». Хозяева одержали победу – 4:2.

«Барселона» набрала 38 очков в 22 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Атлетико» (36) находится на 5-м месте в таблице. Лидирует в соревнованиях мадридский «Реал», в активе которого 50 очков после 22 туров.

«Барселона» — «Атлетико М». Обзор матча. Ла Лига 21/22. 23-й тур:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.