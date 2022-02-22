Тухель объяснил, почему Лукаку начал матч с «Лиллем» в запасе

Главный тренер «Челси» Томас Тухель объяснил, почему нападающий синих Ромелу Лукаку не принимает участия в игре с «Лиллем».
«Мне показалось, он немного устал. Нужно помнить, что он много играл», – сказал Тухель на пресс-конференции.
В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Севилья» (6) — отправилась в 1/16 финала Лиги Европы. Туринский «Ювентус» набрал 15 очков и завершил групповой этап на первом месте в турнирной таблице группы Н. «Мальмё» (1) завершил выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. Со второго места в группе в плей-офф Лиги чемпионов вышел «Челси».
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию игры 1/8 финала турнира.
На момент написания новости лондонский клуб вёл в счёте со счётом 1:0.
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