Чалов оформил дубль в игре с «Санкт-Галленом»

Нападающий «Базеля» Фёдор Чалов отметился вторым забитым мячом в ворота «Санкт-Галлена» в 24-м туре швейцарской Суперлиги.
23-летний российский нападающий отличился на 83-й минуте с передачи форварда Михаэля Ланга. К тому моменту «Базель» уже проигрывал 1:2: у «Санкт-Галлена» забили Жереми Гийемено и Квандро Дуа с передачи того же Гийемено.
Напомним, 23-летний Чалов арендован швейцарским клубом у московского ЦСКА до конца нынешнего сезона без права выкупа. За новую команду российский форвард в четырёх предыдущих матчах отдал одну результативную передачу. Этот гол стал для него дебютным в составе «Базеля».
«Базель» в 23 матчах чемпионата Швейцарии набрал 40 очков и занимает в турнирной таблице третье место, отставая от «Янг Бойз» на три очка и имея матч в запасе. «Санкт-Галлен» с 29 очками расположился на шестой строчке.
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