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Терюшков: основная задача — расширение РПЛ. В 2022 году до 18 клубов, дальше — до 20

Терюшков: основная задача — расширение РПЛ. В 2022 году до 18 клубов, дальше — до 20
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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, что в 2022 году планируется расширить число команд Российской Премьер-Лиги до 18.

«Сейчас основная задача — трансформация отечественного футбола и расширение РПЛ. В этом году до 18 клубов, дальше — до 20. Всё это нужно для того, чтобы футбол приходил не только в регионы Центральной России, но и в Сибирь и на Дальний Восток. Мы — большая футбольная семья.

Стадионы? Мы должны полностью поменять структуры, в том числе лицензирование в сторону упрощения», — рассказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

Напомним, в настоящее время в чемпионате России по футболу принимают участие 16 команд. Последние две вылетают напрямую в Футбольную национальную лигу, команды, занявшие 13-14 места, играют в стыковых матчах.

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