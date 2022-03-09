Агент Гиговича прокомментировал слухи о возможном уходе игрока из «Ростова»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, прокомментировал информацию о возможном уходе своего клиента в «Хельсингборг».



«У нас нет малейшего понятия, как и чем закончится эта ситуация. Также в данный момент у нас нет никакой информации из «Ростова» на этот счёт. Но у Армина есть контракт с «Ростовом», и мы прислушаемся к тому, что хочет клуб»,— цитирует Скендеровича «Рейтинг Букмекеров».



В нынешнем сезоне российского чемпионата Гигович сыграл в составе «Ростова» 19 матчей, в которых отметился одним ассистом. «Ростов» после 19 туров находится на 14-й строчке в РПЛ, набрав 18 очков. Гигович пополнил «Ростов» в октябре 2020 года, когда перешёл из «Хельсингборга» за € 2,5 млн. В сезоне-2020/2021 он провёл 28 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу.