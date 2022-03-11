Доннарумма прокомментировал вылет «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал вылет парижского клуба из Лиги чемпионов.

«Вылет из Лиги чемпионов стал серьёзным ударом. Последние два дня были нелёгкими, но именно после таких трудных моментов мы становимся сильнее. Теперь нужно думать о настоящем — о победе в Лиге 1, о том, чтобы отдать всё нашему клубу. Вперёд, Париж», — написал Доннарумма в своём «инстаграме».

На 39-й минуте Килиан Мбаппе открыл счёт в ответном матче 1/8 финала с «Реалом». Неймар выполнил пас в касание на ход Мбаппе, который на высочайшей скорости ворвался в штрафную, прицелился и с правой пробил в ближний угол — мяч от рук Тибо Куртуа залетел в сетку ворот. Затем Карим Бензема оформил хет-трик, и в итоге «Реал» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.