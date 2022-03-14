Гжегож Крыховяк прибыл в Афины для подписания контракта с АЕКом

Полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк прибыл в столицу Греции для подписания контракта с местным АЕКом, сообщает «твиттер» афинского клуба.
Пресс-служба АЕКа опубликовала фото прибытия поляка в аэропорт. Ожидается, что в течение дня будет объявлено о подписании соглашения.
В России Крыховяк также выступал за «Локомотив». С железнодорожниками он выигрывал Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны. В стан «быков» поляк перешёл летом прошлого года. В текущем сезоне он провёл 15 матчей в чемпионате России.
Напомним, «Краснодар» расторг контракт с главным тренером Даниэлем Фарке и его тренерским штабом. Также клуб приостановил контракты с восемью легионерами. Речь идёт о Вандерсоне, Масиэле, Кайо, Эрике Ботхейме, Кристиане Рамиресе, Джоне Кордобе, Реми Кабелла и Викторе Классоне. Кабелла и Классон уже покинули клуб.
- 14 марта 2022
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