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Защитник «Торино» Бремер может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно

Защитник «Торино» Бремер может перейти в «Интер» в летнее трансферное окно
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Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания бразильского защитника «Торино» Глейсона Бремера в летнее трансферное окно.

Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, 25-летний бразилец является приоритетным вариантом миланского клуба среди центральных защитников. Переговоры между клубами идут ещё с зимнего трансферного окна. Ранее сообщалось, что центральным защитником «Интера» Стефаном де Вреем интересуются сразу два английских клуба. В список вошли «Астон Вилла» и «Тоттенхэм Хотспур».

В 2018 году Бремер пополнил состав «Торино», перейдя из «Атлетико Минейро». В нынешнем сезоне бразилец забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 27 матчах за «Торино». Контракт защитника с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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