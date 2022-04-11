Трент сделал 17-й голевой пас в сезоне, превзойдя рекорд Джеррарда

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александр-Арнольд сделал 17-й ассист в сезоне, превзойдя рекорд Стивена Джеррарда – 16 голевых передач за один сезон, сообщается в «твиттере» Squawka.
Англичанин отметился результативной передачей на Диогу Жота в первом тайме матча против «Манчестер Сити» (2:2), который проходил в рамках 31-го тура Английской Премьер-лиги. Тем самым Трент превзошел рекорд Стивена Джеррарда, который за свою карьеру в «Ливерпуле» делал максимум 16 ассистов за один сезон.
После 31-го тура английского чемпионата «Манчестер Сити» продолжает лидировать в турнирной таблице, имея в своём активе 74 очка, «Ливерпуль» занимает вторую строчку, отставая от горожан на 1 очко.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость Трента Александра-Арнольда в € 80 млн.
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