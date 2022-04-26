Генеральный секретарь РФС Алаев прокомментировал выбор места для проведения финала Кубка

Генеральный секретарь Российского Футбольного Союза (РФС) Александр Алаев объяснил выбор места для проведения финала Кубка России.

«Мы рады объявить, что финал кубка России возвращается на главный стадион нашей страны. Болельщики соскучились по играм на Большой спортивной арене. Уверен, что нам удастся создать праздник и сделать Финал Кубка России заметным событием не только для города, но и для всей страны», — цитирует Алаева пресс-служба РФС.

Напомним, финал Кубка России пройдёт в «Лужниках» 29 мая. Действующим победителем турнира является московский «Локомотив». В 1/8 финала нынешнего розыгрыша железнодорожники уступили «Енисею» (0:4). Финалист прошлого розыгрыша — «Крылья Советов».



Победитель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок России с победителем чемпионата страны или в случае золотого дубля — с серебряным призёром.