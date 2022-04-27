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Дзюба: финал «Ливерпуль» — «Реал» — это было бы круто

Дзюба: финал «Ливерпуль» — «Реал» — это было бы круто
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Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба рассказал, какую пару он хочет видеть в финале Лиги чемпионов.

«Давай, «Ливерпуль», дави! Красавцы! Давай, давай! Финал «Ливерпуль» — «Реал» — это было бы круто», — сказал Дзюба на видео.

«Ливерпуль» открыл счёт в матче с «Вильярреалом» на 53-й минуте. Джордан Хендерсон сделал подачу с фланга, а защитник «Вильярреала» Первис Эступиньян подставил ногу и срезал мяч «за шиворот» своему голкиперу. На 55-й минуте «Ливерпуль» удвоил преимущество на табло. Автором гола стал Садио Мане, ассистировал ему Мохамед Салах. Мерсисайдцы забили ещё несколько голов, которые не были засчитаны по причине офсайда. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу «Ливерпуля» со счётом 2:0.

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