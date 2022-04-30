Станет ли «Зенит» чемпионом в матче с «Локомотивом»?

Сегодня, 30 апреля, на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге в рамках 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Зенит» примет «Локомотив».

Ближайший преследователь сине-бело-голубых «Динамо» уступило «Уралу» (2:3). Таким образом, санкт-петербургский «Зенит» может стать чемпионом России уже сегодня. Чтобы завоевать титул сегодня, «Зенит» должен обыграть «Локомотив» с любым счётом. Если «Динамо» после этого одержит победы в последних трёх встречах, а «Зенит» уступит, то по результатам очных встреч «Зенит» превзойдёт «Динамо».

После 26 сыгранных туров «Зенит» располагается на первом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков. «Динамо» провело на один матч больше, команда находится на втором месте, у них 52 очка. «Локомотив» (41) — на пятой строчке.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос: станет ли «Зенит» чемпионом в матче с «Локомотивом»?

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