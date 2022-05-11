«Интер» и «Ювентус» объявили стартовые составы на финал Кубка Италии

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Ювентуса» на финальный матч Кубка Италии сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Ювентус».
«Интер»: Ханданович, Д'Амброзио, де Врей, Шкриньяр, Дармиан, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.
«Ювентус»: Перин, Данило, Кьеллини, де Лигт, Сандро, Куадрадо, Закария, Рабьо, Бернардески, Влахович, Дибала.
Обслужит встречу бригада арбитров, которую возглавляет Паоло Валери. Ему будут помогать ассистенты Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети.
Напомним, в полуфинале Кубка Италии «Интер» по сумме двух матчей оказался сильнее «Милана» (0:0; 3:0). «Ювентус» же обыграл «Фиорентину» (1:0; 2:0).
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