Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) заявила, что арбитр Павел Кукуян правильно назначил пенальти в матче «Спартак» — «Зенит» на 90-й минуте.
Решение мотивировано тем, что вратарь красно-белых Александр Селихов вступил в единоборство с Александром Ерохиным, не контролируя своих действий и их последствий. Несмотря на то что Селихов коснулся мяча, который оставался под контролем Ерохина, голкипер одновременно с этим совершил контакт рукой с бедром соперника, после чего приземлился на его опорную ногу.
Первый гол в матче был забит на 49-й минуте – взятием ворот отметился нападающий «Спартака» Александр Соболев, который ударом головой замкнул передачу с фланга. На 90+3-й минуте «Зенит» сравнял счёт — Андрей Мостовой реализовал пенальти.
Санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 29 матчах. Московский «Спартак» (38) находится на 10-м месте. В тройку лидеров, кроме «Зенита», входят московское «Динамо» (53) и «Сочи» (53).
- 18 мая 2022
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