В «Спартаке» ответили на вопрос, считают ли предательством уход Ваноли из клуба

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, считает ли предательством уход главного тренера Паоло Ваноли из московского клуба.



«В понедельник после финала была встреча с Ваноли, конкретного разговора не было. На следующее утро, когда он улетал в Италию, появились сомнения. И через три четыре дня ситуация развернулась таким образом, что мне пришлось искать замену Паоло Ваноли.

Возможно, Ваноли проинформировал раньше, чем клуб — я не знаю. Свою версию я сказал. А верить мне или нет — решать вам. Предательство Ваноли? Не считаю, что можно так говорить. Это не тот случай. Ваноли остался в других клубах, остался до конца. Ни о каком предательстве мы говорить не можем.

Паоло до последней минуты думал только о команде. Мы постоянно были в контакте, общались до 8-ми раз в день. В плане профессионализма к нему не может быть никаких вопросов», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.