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В «Спартаке» ответили на вопрос, считают ли предательством уход Ваноли из клуба

В «Спартаке» ответили на вопрос, считают ли предательством уход Ваноли из клуба
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Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани ответил на вопрос, считает ли предательством уход главного тренера Паоло Ваноли из московского клуба.

«В понедельник после финала была встреча с Ваноли, конкретного разговора не было. На следующее утро, когда он улетал в Италию, появились сомнения. И через три четыре дня ситуация развернулась таким образом, что мне пришлось искать замену Паоло Ваноли.

Возможно, Ваноли проинформировал раньше, чем клуб — я не знаю. Свою версию я сказал. А верить мне или нет — решать вам. Предательство Ваноли? Не считаю, что можно так говорить. Это не тот случай. Ваноли остался в других клубах, остался до конца. Ни о каком предательстве мы говорить не можем.

Паоло до последней минуты думал только о команде. Мы постоянно были в контакте, общались до 8-ми раз в день. В плане профессионализма к нему не может быть никаких вопросов», — передаёт слова Каттани с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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