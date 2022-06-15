Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уход со своего поста.



«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.



Ранее Алексей Березуцкий и ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

Новость по теме Алексей Березуцкий покинул пост главного тренера ЦСКА