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Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА

Алексей Березуцкий прокомментировал уход с поста главного тренера ЦСКА
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Бывший главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал уход со своего поста.

«Позади трудный и непростой сезон. С одной стороны, у нас было много ярких моментов, с другой — к сожалению, не все задуманное удалось осуществить. Мы с руководством клуба приняли совместное решение о том, что к новому сезону команду должен готовить новый тренер. Нет какого-то одного повода для этого решения — это целый комплекс причин. Хочу пожелать новому тренерскому штабу успехов во благо ЦСКА и уверен, что новый сезон станет для красно-синих успешным», — цитирует Березуцкого пресс-служба армейцев.

Ранее Алексей Березуцкий и ЦСКА приняли совместное решение о прекращении сотрудничества. Также тренерский штаб покинули его помощники Василий Березуцкий и Григорий Бабаян.

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