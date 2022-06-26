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«Рома» Моуринью заинтересована в подписании защитника «Барселоны»

«Рома» Моуринью заинтересована в подписании защитника «Барселоны»
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Защитник «Барселоны» Клеман Лангле, выставленный командой на трансфер, заинтересовал итальянскую «Рому». Главный тренер римлян Жозе Моуринью хочет усилить в своём составе позицию защитника. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, позиция центрального защитника в «Барселоне» будет укомплектована после перехода Андреаса Кристенсена свободным агентом. Испанской команде нужно продавать футболистов для приобретения новых, поэтому Лангле является одним из главных кандидатов на уход из клуба в летнее трансферное окно. Ранее его связывали с переходом в «Марсель» и «Тоттенхэм».

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