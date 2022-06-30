Академия «Спартака» и фонд «Пас в Будущее» проведут детский турнир на призы от Романцева

С июля по октябрь в шести городах страны состоятся отборочные соревнования II Всероссийского детского футбольного турнира на призы Олега Ивановича Романцева, организованного фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее» при поддержке Академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова. В них могут принять участие воспитанники спортивных школ 2011 года рождения.

Отборочные этапы соревнований имени знаменитого футболиста и тренера красно-белых запланированы в следующих городах:

Уфа, 8—10 июля;

Новороссийск, 26—30 августа;

Томск, 14—17 сентября;

Тольятти, 16—18 сентября;

Оренбург, 30 сентября — 3 октября;

Нижний Новгород, 6—9 октября.

Победители региональных турниров завоюют путевки в финал, который пройдёт в Москве с 5 по 9 декабря. Матчи финала состоятся в манеже Академии «Спартак».

Узнать подробности об отборочных турнирах или получить специальное приглашение на финал с участием сильнейших футбольных школ России можно:

по телефону +7 (916) 381-71-73;