«Зенит» — «Црвена Звезда»: сербы на 80-й минуте отыграли один мяч

Сегодня, 3 июля, на стадионе «Фишт» в городе Сочи проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».

На 80-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи. Ранее на 53-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. На 74-й минуте забил новичок сине-бело-голубых нападающий Матео Кассьерра.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».



Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В тройку вошли «Сочи» и «Динамо». Вылетели из РПЛ в Первую лигу «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии, на второй строчке расположился принципиальный соперник красно-белых «Партизан», третьими стали «Чукарички».