«Зенит» — «Црвена Звезда»: сербы на 80-й минуте отыграли один мяч

Сегодня, 3 июля, на стадионе «Фишт» в городе Сочи проходит товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой».
На 80-й минуте результативный удар нанёс полузащитник «Црвены Звезды» Александар Катаи. Ранее на 53-й минуте отличился полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой. На 74-й минуте забил новичок сине-бело-голубых нападающий Матео Кассьерра.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Црвена Звезда».
Напомним, по итогам сезона-2021/2022 «Зенит» стал победителем Российской Премьер-Лиги. В тройку вошли «Сочи» и «Динамо». Вылетели из РПЛ в Первую лигу «Уфа», казанский «Рубин» и тульский «Арсенал». «Црвена Звезда» стала чемпионом Сербии, на второй строчке расположился принципиальный соперник красно-белых «Партизан», третьими стали «Чукарички».
- 3 июля 2022
-
22:23
-
22:13
-
22:07
-
22:00
-
21:48
-
21:46
-
21:39
-
21:37
-
21:33
-
21:28
-
21:18
-
21:12
-
21:05
-
20:58
-
20:39
-
20:38
-
20:27
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:04
-
19:53
-
19:37
-
19:28
-
19:27
-
19:22
-
19:09
-
19:05
-
19:02
-
18:56
-
18:55
-
18:40
-
18:26
-
18:18