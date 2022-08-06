Кержаков: сказал Дане Одоевскому, чтобы не расстраивался

Вратарь санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал ход матча с грозненским «Ахматом» (0:0). Михаил вышел на поле после удаления голкипера сине-бело-голубых Даниила Одоевского на 41-й минуте.
«Похожая ситуация была как раз в Грозном, два года назад. Андрюха [Лунёв] тогда сломался… И тоже мы в меньшинстве играли.
Да, в конце был навал со стороны «Ахмата». И погодные условия сказались, естественно, и то, что мы играли в меньшинстве, конечно. Но таких прям суперопасных моментов у них, по-моему, не было. Конечно, маленькие вратарские хитрости были. Ребятам нужно паузу давать, им тяжело. Они постоянно перестраиваются, обороняются. Нужно отдыхать, давать паузы, чтобы у них фокус не терялся.
Сказал Дане [Одоевскому], чтобы не расстраивался. Но вообще — по горячим следам лучше ничего не говорить, смысла нет. Нужно, чтобы эмоции улеглись чуть-чуть», — приводит слова Кержакова официальный сайт «Зенита».
- 6 августа 2022
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