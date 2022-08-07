Кухарчук: у «Торпедо» немного не задалось начало сезона. Но и у «Химок» бывало такое

Полузащитник подмосковных «Химок» Илья Кухарчук после встречи с «Торпедо», завершившейся со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Юрана, высказался о последних результатах соперника.

«Торпедо» — хорошая боевая команда, много ребят прошли через ФНЛ. У них сохранился костяк, много опытных возрастных футболистов, которые умеют играть в хороший футбол. Начало чемпионата немного не задалось, но и у нас бывало такое. Футбол всё расставит на свои места», — передаёт слова Кухарчука корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, подмосковные «Химки» набрали семь очков и поднялись на четвёртую строчку турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Московское «Торпедо» с одним очком осталось на 15-й позиции. Действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит».