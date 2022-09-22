Хорватия — Дания: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 21:45 мск

Сегодня, 22 сентября, состоится матч 5-го тура Лиги наций между Хорватией и Данией. Команды будут играть на стадионе «Полюд» в Сплите (Хорватия). Встреча начнётся в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния.



Команды выступают в группе A1. Датчане лидируют в ней. В четырёх матчах турнира команда Каспера Юльманна набрала девять очков. Хорваты занимают второе место в квартете. Команда Златко Далича набрала семь очков. Ниже располагаются команды Австрии и Франции соответственно.



Действующим победителем Лиги наций является сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.



Сборная России должна была участвовать в текущем розыгрыше первенства, однако была исключена из него.