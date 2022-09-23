Михаил Кержаков: нынешний Ловрен — самый мощный за всё время в «Зените», ЧМ его мотивирует

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением об игре защитника клуба из Санкт-Петербурга Деяна Ловрена. Он отметил, что в последнее время хорватский футболист существенно прибавил. Голкипер связывает это с предстоящим чемпионатом мира по футболу в Катаре.



«Видно, что Деян заряжен. От него исходит какая-то другая энергетика. Такого не было в предыдущем сезоне. Может, что-то перепрограммировал в голове. Либо сказалось повреждение, может, соскучился по футболу. Плюс предстоящий чемпионат мира его наверняка мотивирует, хочется там сыграть. Для меня нынешний Ловрен – самый мощный за всё время в «Зените», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.



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