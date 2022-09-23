Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Кержаков: нынешний Ловрен — самый мощный за всё время в «Зените», ЧМ его мотивирует

Михаил Кержаков: нынешний Ловрен — самый мощный за всё время в «Зените», ЧМ его мотивирует
Комментарии

Вратарь «Зенита» и сборной России Михаил Кержаков поделился мнением об игре защитника клуба из Санкт-Петербурга Деяна Ловрена. Он отметил, что в последнее время хорватский футболист существенно прибавил. Голкипер связывает это с предстоящим чемпионатом мира по футболу в Катаре.

«Видно, что Деян заряжен. От него исходит какая-то другая энергетика. Такого не было в предыдущем сезоне. Может, что-то перепрограммировал в голове. Либо сказалось повреждение, может, соскучился по футболу. Плюс предстоящий чемпионат мира его наверняка мотивирует, хочется там сыграть. Для меня нынешний Ловрен – самый мощный за всё время в «Зените», – рассказал Кержаков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

Полное интервью с Михаилом Кержаковым читайте на «Чемпионате».

«Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым «Летом думал закончить с футболом». Откровенное интервью с вратарём «Зенита» Кержаковым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022