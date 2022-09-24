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Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении

Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении
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Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Словении принимала Норвегию. Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. В начале второго тайма вперёд вышли гости — на 47-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд. К его забитому мячу у судей были вопросы, но после проверки повторов видеосистемой VAR на табло загорелось 1:0 в пользу Норвегии. На 69-й минуте Андраж Шпорар после передачи Беньямина Шешко сумел сравнять счёт в этой встрече. На 81-й минуте сам Шешко вывел Словению вперёд. Несмотря на старания, Норвегия встречу спасти не смогла. Финальный свисток арбитра возвестил о победе сборной Словении со счётом 2:1.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4. 5-й тур
24 сентября 2022, суббота. 19:00 МСК
Словения
Окончен
2 : 1
Норвегия
0:1 Холанд – 47'   1:1 Шпорар – 69'   2:1 Шешко – 81'
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