Гол Холанда не спас Норвегию от проигрыша сборной Словении

Сегодня, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций УЕФА, в котором сборная Словении принимала Норвегию. Встреча проходила на стадионе «Стожице» в Любляне. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 19:00 мск.

В первом тайме зрители забитых голов не увидели. В начале второго тайма вперёд вышли гости — на 47-й минуте отличился нападающий Эрлинг Холанд. К его забитому мячу у судей были вопросы, но после проверки повторов видеосистемой VAR на табло загорелось 1:0 в пользу Норвегии. На 69-й минуте Андраж Шпорар после передачи Беньямина Шешко сумел сравнять счёт в этой встрече. На 81-й минуте сам Шешко вывел Словению вперёд. Несмотря на старания, Норвегия встречу спасти не смогла. Финальный свисток арбитра возвестил о победе сборной Словении со счётом 2:1.