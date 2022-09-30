Бактиёр Зайнутдинов: мог завершить карьеру в 17 лет

Полузащитник ЦСКА Бактиёр Зайнутдинов рассказал, что мог завершить карьеру в 17 лет.

«Около месяца сидел и не знал, что делать. Ребята с дубля «Тараза» собрались, кто сколько мог дал: по тысяче рублей, по две, по три тысячи, так у меня собралось около 70-80 тысяч. Тогда я решил рискнуть и сделать операцию в Казахстане в простой больнице: Операцию сделали супер и через пару месяцев я уже играл. Тогда я очень жаловался. Говорил отцу, что это тяжелый момент. 17 лет, может быть, закончить? Даже такие мысли были», — сказал Зайнутдинов в эфире клубного канала.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги казахстанский хавбек провел 10 матчей, в которых не отличился результативными действиями. В Лиге Наций за сборную Казахстана в одном матче он забил один гол.