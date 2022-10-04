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Автогол игрока «Краснодара» Бородина во 2-м туре РПЛ перепишут на Зобнина

Автогол игрока «Краснодара» Бородина во 2-м туре РПЛ перепишут на Зобнина
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В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и «Спартаком», который завершился со счётом 4:1 в пользу красно-белых, третий забитый гол команды Гильермо Абаскаля перепишут с защитника «быков» Сергея Бородина на полузащитника московского клуба Романа Зобнина. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По информации источника, с большой долей вероятности после анализа ситуации с автоголом Бородина забитый мяч будет переписан на игрока «Спартака», после того как президент лиги Александр Алаев написал на имя главы департамента судейства Павла Каманцева письмо с просьбой повторно изучить этот момент.

Напомним, недавно пресс-служба Российской Премьер-Лиги в социальных сетях объявила, что первый гол нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матче 11-го тура с «Химками» (2:0) был переписан на автогол Брайна Идову.

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