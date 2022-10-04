Малком признан лучшим игроком «Зенита» в матче с «Ростовом»
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Полузащитник «Зенита» Малком стал лучшим игроком матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом». Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых. Лучшего на поле в составе петербургского клуба выбрали болельщики.
В противостоянии с дончанами бразилец открыл счёт, а также отдал результативную передачу Далеру Кузяеву, который поставил в матче точку, забив третий гол команды Сергея Семака. Малком забил гол на 14-й минуте, Кузяев отличился на 77-й минуте.
После 11 туров в Российской Премьер-Лиге лидирует «Зенит» с 29 очками. Ростовчане занимают третье место с 22 очками. На второй строчке чемпионата располагается московский ЦСКА. На четвёртой позиции — «Спартак» с 22 очками. Сине-бело-голубые — действующие чемпионы.
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