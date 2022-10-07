Экс-форвард сборной Англии в честь своего 40-летия оплатил стрижки 100 людям

Бывший нападающий «Тоттенхэма», «Вест Хэма» и сборной Англии Джермейн Дефо постриг 100 человек бесплатно в честь своего 40-летия.



«Привет, ребята, это Джермейн, у меня день рождения, большие 4:0! Итак, для всех молодых людей, которые хотят получить новую стрижку, оставьте свои кошельки дома, идите ко мне, первые 100 стрижек на мне!» — сказал Дефо на видео в одной из своих соцсетей.



Дефо известен своей благотворительной деятельностью. В 2018 году он был награждён орденом Британской империи за заслуги Фонда Джермейна Дефо, благотворительной организации, которую он основал в 2013 году.



Форвард завершил карьеру в марте 2022 года. На его счету 162 гола в английской Премьер-лиге. Дефо выступал за «Вест Хэм», «Тоттенхэм», «Портсмут», «Сандерленд», «Борнмут», а также он играл в Шотландии за «Рейнджерс» и в МЛС за «Торонто». Также Дефо вызывался в сборную Англии, за которую провёл 57 матчей и забил 20 голов.

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