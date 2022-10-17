«Ростов» подал официальную жалобу в ЭСК, в ней 10 пунктов

«Ростов» обратился с официальной жалобой в Экспертно-судейскую комиссию на имя председателя Павла Каманцева. В официальном сообщении говорится, что судейство в матче с «Уралом» (поражение 1:2) было необъективным. Клуб подробно описал 10 эпизодов, произошедших в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Приведём некоторые из них:

«На 10-й минуте матча в штрафной площади «Урала» игрок гостей под номером 24 в ходе борьбы за позицию допустил грубый контакт рукой с лицом игрока «Ростова» под номером 77. При этом не было ни назначено пенальти, ни предъявлена жёлтая карточка за неспортивное поведение. Кстати, в данной ситуации можно провести параллели с кубковым матчем «Ахмат» – «Ростов», где при аналогичном контакте был назначен пенальти в ворота «Ростова».

На 45-й минуте матча два игрока на большой скорости двигались к мячу. Игрок «Ростова» под номером 27 был первым на мяче, игрок «Урала» под номером 6 видел это. Был совершён подкат на высокой скорости в агрессивной манере. Игрок «Урала» не имел возможности сыграть в мяч и совершил подкат с большим риском нанесения травмы игроку «Ростова». Считаем, что данный эпизод должен был завершиться удалением, ведь игрок «Урала» мог убрать ногу и избежать контакта», — сообщается на официальном сайте «Ростова».

С полным текстом заявления можно ознакомиться на странице клуба.