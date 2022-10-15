Появилось фото ссадины на ноге Комличенко после фола игрока «Урала», избежавшего удаления

В распоряжении «Чемпионата» оказалось фото ссадины на ноге Николая Комличенко, сделанное после матча «Ростов» — «Урал». В конце первого тайма Комличенко в подкате выбил мяч, после чего с ним столкнулся полузащитник «Урала» Ибраим Сиссе. Победу во встрече одержали гости — 2:1.

Главный арбитр встречи Евгений Турбин после вмешательства VAR просматривал эпизод на предмет возможного удаления игрока «Урала», но принял решение ограничиться жёлтой карточкой.

После матча в руководстве «Ростова» в резкой форме раскритиковали судейство Турбина.

«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.