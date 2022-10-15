Появилось фото ссадины на ноге Комличенко после фола игрока «Урала», избежавшего удаления

В распоряжении «Чемпионата» оказалось фото ссадины на ноге Николая Комличенко, сделанное после матча «Ростов» — «Урал». В конце первого тайма Комличенко в подкате выбил мяч, после чего с ним столкнулся полузащитник «Урала» Ибраим Сиссе. Победу во встрече одержали гости — 2:1.
Главный арбитр встречи Евгений Турбин после вмешательства VAR просматривал эпизод на предмет возможного удаления игрока «Урала», но принял решение ограничиться жёлтой карточкой.
После матча в руководстве «Ростова» в резкой форме раскритиковали судейство Турбина.
«Урал» набрал 11 очков и поднялся на 11-ю строчку турнирной таблицы. «Ростов» с 25 очками остаётся на второй позиции, но по итогам тура его обгонит или «Спартак» (25), или ЦСКА (24). Московские команды сыграют между собой.
- 15 октября 2022
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:15
-
12:12
-
12:00
-
11:52
-
11:40
-
11:32
-
11:32
-
11:20
-
11:13
-
11:09
-
11:06
-
10:58
-
10:58
-
10:56
-
10:48
-
10:29
-
10:28
-
10:28
-
09:58
-
09:56
-
09:54
-
09:46
-
09:35
-
09:30
-
09:26
-
09:21
-
09:17
-
08:45
-
08:21
-
08:00
-
07:02