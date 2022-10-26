Быстров объяснил, почему «Зенит» выигрывает матчи РПЛ с крупным счётом

Бывший футболист «Зенита» Владимир Быстров объяснил, почему сине-бело-голубые выигрывают матчи в РПЛ сезона-2022/2023 с крупным счётом. Недавно команда из Петербурга разгромила «Сочи» со счётом 7:0, также в этом сезоне был разгром «Оренбурга» (8:0).

«Разгромы в исполнении «Зенита» означают, что команда вышла на проектную мощность? Нет. Просто, когда нет еврокубков, «Зениту» очень легко. Когда же «Зенит» играет в Лиге чемпионов, действовать на два фронта сложнее, потому что не хватает свежести и игроки в каких‑то матчах начинают себя беречь. Сейчас же можно выкладываться на все 100% в каждой игре РПЛ.

«Зенит» можно поздравить с чемпионством? О досрочной победе мы говорили перед чемпионатом. Но до конца сезона может произойти всё что угодно. Выиграть чемпионат «Зенит» может помешать только сам себе. Остальным будет помешать очень тяжело», — приводит слова Быстрова «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» набрал 36 очков и лидирует в чемпионате России. За 14 матчей сине-бело-голубые забили 43 гола.