«Черчесов умеет удивлять». Шишкин — о выходе «Ференцвароша» в плей-офф Лиги Европы

Бывший российский крайний защитник Роман Шишкин поделился мнением о главном тренере венгерского «Ференцвароша» Станиславе Черчесове и о успешности его управления командой.

«Черчесов умеет удивлять: мы все прекрасно это помним по сборной России, да и по другим его командам. Думаю, он нашёл свой клуб, где у него хорошо получается бить рекорды.



Не удивлён, что Черчесов вывел «Ференцварош» в плей-офф еврокубков впервые за 47 лет. Станислав Саламович знает, как найти подход к футболистам и расположить к себе. Хоть игроки там и не говорят по-русски», — сказал Шишкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

«Ференцварош» под руководством Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы из группы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».

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