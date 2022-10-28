Черчесов цитатой поэта Киплинга ответил на вопрос, считает ли себя лучшим тренером России

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов отреагировал на слова о том, что он лучший тренер России.
«Никаких мыслей про выход в финал Лиги Европы нет. Игры только в марте. До этого момента надо заняться насущными вещами: три игрока уедут на чемпионат мира. Надо будет понять, в каком состоянии вернутся и, извиняюсь, вернутся ли вообще. Потому что трансферный интерес к ним есть.
Что касается разговоров о том, что я лучший тренер России, то не знаю, кто такое говорит, но я не в том возрасте, чтобы обращать внимание на похвалу и поруганье, как говорил Киплинг», — сказал Черчесов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Ференцварош» под руководством Черчесова вышел в плей-офф Лиги Европы из группы с «Монако», «Трабзонспором» и «Црвеной Звездой».
Стюарды отобрали антироссийский плакат у украинской болельщицы:
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