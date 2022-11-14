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Карпин — Родниной: давайте оценим работу депутатов. Пусть помогут людям ходить на стадион

Карпин — Родниной: давайте оценим работу депутатов. Пусть помогут людям ходить на стадион
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слова трёхкратной олимпийской чемпионки в парном фигурном катании, депутата Госдумы Ирины Родниной по поводу существования российских футбольных клубов за счёт государственного бюджета.

«Слова Родниной? Ну, примерно то же самое могу и ей сказать: давайте оценим работу депутатов. Пусть они дадут клубам заработать, помогут людям на стадионы ходить. А пока — это разговор ни о чём, тем более с депутатом», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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