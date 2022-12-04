Иван Игнатьев: скажут перейти в Азию — мы перейдём. Но хотелось бы играть в еврокубках

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой из-за политической ситуации.
«Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это всё должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдём. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами.
Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».
- 4 декабря 2022
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