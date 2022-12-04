Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Иван Игнатьев: скажут перейти в Азию — мы перейдём. Но хотелось бы играть в еврокубках

Иван Игнатьев: скажут перейти в Азию — мы перейдём. Но хотелось бы играть в еврокубках
Комментарии

Нападающий «Локомотива» Иван Игнатьев ответил на вопрос о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, УЕФА отстранил российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой из-за политической ситуации.

«Я не знаю юридических аспектов этого вопроса и не понимаю, как это всё должно происходить, поэтому мне тяжело ответить — я за переход в АФК или нет. Я играю здесь и сейчас, а что будет завтра — не знаю. Скажут нам перейти в эту конфедерацию, мы перейдём. Но мне, конечно, хотелось бы играть на европейском уровне, в еврокубках, с сильнейшими командами.

Безусловно, в Азии тоже есть хорошие команды, этого никто не отрицает. Но везде есть свои нюансы. Вообще, хочется просто играть в футбол и не вести таких разговоров», — приводит слова Игнатьева «РБ Спорт».

Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит? Что именно ждёт Россию, если мы бросим УЕФА ради Азии. Это точно того стоит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022