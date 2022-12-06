Источник: «Краснодар» оставит Сторожука в структуре клуба, тренер возглавит вторую команду

В настоящий момент «Краснодар» не определился с кандидатурой главного тренера команды, сообщает «РБ Спорт». По информации источника, клуб продолжает поиски подходящих кандидатур, с некоторыми из них ведутся переговоры.



При этом окончательное решение по новому тренеру команды будет за владельцем клуба Сергеем Галицким. Как только «Краснодар» найдет нового тренера, то, с большей долей вероятности, Александр Сторожук останется в структуре клуба и возглавит вторую команду «быков».



Напомним, клуб из Краснодара в первых 17 турах РПЛ набрал 25 очков и перед зимним перерывом занимает восьмое место в трунирной таблице. В Кубке России «Краснодар» смог занять первое место в группе А и выйти в верхнюю сетку плей-офф турнира.