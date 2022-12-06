Ферран Торрес: временами сборной Испании приходилось играть против 12 человек

Полузащитник сборной Испании Ферран Торрес прокомментировал результат матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Марокко (0:0, 0:3 — по пенальти) и вылет сборной с турнира.

«Очень тяжёлое поражение, и я не думаю, что мы его заслужили. Нам не удалось реализовать имевшиеся моменты, но я горжусь командой – от вратаря до тренера. Очень неприятно через это проходить. Временами нам приходилось играть против 12 человек.



Ладно, продолжаем работать. Наша команда держит уровень, а пенальти – это лотерея. Мы их отрабатывали, однако сегодня нам не повезло. Теперь футбол перед нами в долгу», — сказал Торрес в эфире испанского телевидения.

В четвертьфинале чемпионата мира — 2022 сборная Марокко сыграет с победителем противостояния Португалия — Швейцария.