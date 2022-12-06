Фото: грустный Роналду наблюдает за игрой сборной Португалии со скамейки запасных

Сегодня, 6 декабря, проходит матч в рамках 1/8 финала между сборными Португалии и Швейцарии. На момент написания этой новости счёт в игре открыт, пока забит только один гол. Португальцы отправили мяч в сетку ворот соперника.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду остался в запасе на эту игру, он наблюдает за происходящим на поле со скамейки запасных. Вместе с ним за игрой наблюдают партнёры Рафаэл Леау, Жоау Мариу и другие.

Сборная Португалии заняла первое место в группе Н, набрав шесть очков. Португальцы одержали победы в матчах с Ганой (3:2) и Уругваем (2:0), а в последнем туре уступили Южной Корее (1:2).



Сборная Швейцарии вышла из группы G со второго места с шестью очками в активе. Швейцарцы обыграли Камерун со счётом 1:0, с тем же счётом уступили Бразилии и победили Сербию (3:2).