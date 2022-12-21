Гвардиола: хочу, чтобы игроки «Манчестер Сити» после ЧМ вернулись как можно скорее

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о своих игроках, которые выступали на чемпионате мира в Катаре.
«Они пережили невероятный и уникальный опыт. К счастью, они вернутся, будут хорошо работать, и через четыре года у них будет ещё один опыт выступлений на турнире в Канаде, Мексике и Соединённых Штатах. Теперь игроки, которые были на чемпионате мира, находятся в лучших условиях, нежели те, кто остался здесь. Серхио [Гомес], Эрлинг [Холанд], Рияд [Марез] и Коул [Палмер] немного потеряли игровой ритм по сравнению с Родри и Мануэлем Аканджи, которые вернулись раньше из-за вылета их команд.
Смогут ли они сохранить темп через два-три месяца? Меня не беспокоит март или апрель. Сейчас у игроков будут другие тренеры, другая конкуренция… Сейчас у нас будет важная игра [с «Ливерпулем» в Кубке лиги], затем в Премьер-лиге с «Лидс Юнайтед». Январский календарь напряжённый, поэтому я хочу, чтобы игроки после чемпионата мира вернулись как можно скорее», — приводит слова Гвардиолы Mundo Deportivo.
Улицы Буэнос-Айреса чествуют чемпионов мира:
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