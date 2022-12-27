«Коринтианс» не отпустил Ренана в АПЛ, чтобы включить его в сделку с «Зенитом» по Алберто

Бразильский «Коринтианс» отказался отпускать своего игрока Роберта Ренана в клуб АПЛ ради того, чтобы включить его в сделку с «Зенитом» по Юри Алберто, информирует UOL.

Согласно сведениям источника, у «Коринтианса» на руках было предложение от английской команды в размере € 12 млн. Однако руководство бразильского клуба посчитало, что более целесообразно обменять Ренана на Алберто из «Зенита».

Ранее стало известно, что «Зенит» позволит Юри Алберто подписать полноценный контракт с «Коринтиансом», в обмен на это в обратном направлении проследуют два игрока бразильского клуба, а именно Роберт Ренан и Дю Кейроз. Первый пополнит состав сине-бело-голубых зимой, второй — по окончании сезона, летом.

За период аренды в «Коринтиансе» Юри Алберто принял участие в 28 матчах команды, в которых забил 11 голов и сделал одну результативную передачу.