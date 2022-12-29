Колосков: Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, но не факт, что они усилят «Локомотив»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал трансферы Максима Глушенкова и Сергея Пиняева в «Локомотив».
«Пиняев и Глушенков — талантливые ребята, задатки у них хорошие, но не факт, что они усилят «Локомотив». Только время покажет, смогут ли эти ребята расцвести в «Локомотиве», заранее ничего нельзя сказать. Вот переехал Агаларов из Уфы в Грозный — и что из этого получилось? Ничего. Так и здесь может быть. Но может быть и по-другому: может, парни там засияют.
Многое зависит от того, как будет построен тренировочный процесс, насколько он будет соответствовать планам развития этих игроков в техническом и тактическом отношении и так далее. В общем, перспективы у Пиняева и Глушенкова действительно есть, но многое зависит от них самих и от тренерского штаба «Локомотива». Они смогут стать усилением для клуба только в том случае, если тренер сумеет развить их природные качества», — приводит слова Колоскова «РБ Спорт».
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