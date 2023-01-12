Феликс выйдет в старте «Челси» на матч с «Фулхэмом». Игрок перешёл в клуб сутки назад
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Сегодня, 12 января, состоится отложенный матч седьмого тура английской Премьер-лиги, в котором «Челси» сыграет в рамках дерби с «Фулхэмом». Игра состоится на стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне". Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Новичок синих Жоау Феликс, который перешёл в клуб около суток назад, выйдет в стартовом составе своего нового клуба.
Стартовые составы команд:
«Фулхэм»: Лено — Тете, Адарабиойо, Рим, Робинсон — Пальинья, Х. Рид, Перрейра — Б. Рид, Виллиан, К. Винисиус.
«Челси»: Аррисабалага — Чалоба, Т. Силва, Кулибали, Аспиликуэта — Закария, Ковачич, Холл, Маунт — Хаверц, Феликс.
«Челси» занимает 10-е место турнирной таблицы, имея в активе 25 очков. У «Фулхэм», который располагается на седьмом месте, 28 очков.
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