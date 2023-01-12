«Фулхэм» — «Челси»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Англии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч АПЛ «Фулхэм» — «Челси».



Ставка: победа «Челси» за 2.16.



«Фулхэм» удачно вышел с непродолжительных каникул, добыл три победы кряду и смог улучшить своё местоположение в таблице, поднявшись на седьмую строчку. Однако качество оппозиции в этот период у лондонцев было, прямо сказать, не самое серьёзное, и с топами лиги они давно не встречались. Да и статистика домашних выступлений против синих не добавляет уверенности коллективу, учитывая четыре подряд поражения в последних встречах на своей арене.



Лучшие прогнозы на футбол.



Что касается «Челси», то тут всё несколько неоднозначно. Команда укомплектована высококлассными исполнителями, но внутренние сложности в клубе не позволяют игрокам полностью сосредоточиться на выступлениях, отчего страдает качество игры. «Аристократы» нестабильны по сезону в целом, но временами выдают хорошие отрезки. Полагаю, что стоит ждать от них мотивированного выступления в дерби, учитывая наличие игры в запасе и возможность догнать противника в таблице.



На мой взгляд, в этой паре шансы на успех примерно равные и стоит ждать активной борьбы за три очка. «Фулхэм» играет дома и будет иметь поддержку трибун, однако «Челси» очень удачно выступает на «Крэйвен Коттедж» и мотивирован даже сильнее оппонента. Я считаю, что более классные по именам и опыту гости смогут вырвать победу, учитывая их преимущество в индивидуальных качествах и желание прервать неприятную серию», — сказал Мостовой.



Экспресс с коэффициентом 9.07.



Мевля может покинуть московский «Спартак».



«Челси» и «Манчестер Юнайтед» заинтересованы в трансфере Гарри Кейна.



Широков: Дзюбе рано заканчивать карьеру.