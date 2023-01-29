«Порту» выиграл Кубок португальской лиги, победив в финале «Спортинг»

В ночь с 28 на 29 января мск состоялся матч Кубка португальской лиги, в котором встречались «Порту» и «Спортинг». Игра проходила на стадионе «Магалайш Пессоа». Матч начался в 22:45 мск. «Порту» одержал победу со счётом 2:0 и завоевал трофей.

На 10-й минуте Стефен Эустакиу открыл счёт, а на 86-й минуте Иван Маркано удвоил преимущество «Порту». На 72-й минуте «Спортинг» остался в меньшинстве после удаления Паулиньо.

На поле в составе «Порту» с первых минут вышел 39-летний португальский защитник Пепе. Он был заменён в добавленное ко второму тайму время.

«Порту» выиграл Кубок португальской лиги впервые в истории. Ранее клуб выходил в финал четыре раза (в 2010, 2013, 2019 и 2020 годах), но каждый раз терпел поражение.