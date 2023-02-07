Демирал продаст футболку с фамилией Роналду, чтобы помочь пострадавшим в Турции

Защитник «Аталанты» и сборной Турции Мерих Демирал планирует продать на аукционе футболку «Ювентуса» с фамилией и автографом португальского нападающего Криштиану Роналду. Вырученные деньги игрок планирует отправить на помощь пострадавшим от землетрясения в Турции.

«Я только что говорил с Криштиану. Он сказал, что очень опечален тем, что произошло в Турции. Мы выставляем на аукцион футболку с автографом Роналду из моей коллекции. Все доходы от аукциона будут пожертвованы и использованы в зоне землетрясения», — написал Демирал в своём «твиттере».

Ранее по решению турецких властей проведение всех спортивных мероприятий в стране было приостановлено до дальнейшего уведомления. «Галатасарай», Фенербахче», «Бешикташ» и другие турецкие футбольные клубы объявили о начале кампании по оказанию помощи пострадавшим.