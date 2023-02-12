«Манчестер Сити» рассмотрит покупку защитника «Челси» Чилуэлла на замену Канселу

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл входит в шорт-лист «Манчестер Сити» в качестве одного из кандидатов на замену ушедшему на правах аренды в мюнхенскую «Баварию» Жоау Канселу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Английский клуб будет искать замену своему футболисту, если «Бавария» активирует опцию выкупа.
«Бен Чилуэлл — один из игроков, которого «Манчестер Сити» ценит на протяжении многих лет. Конечно, он один из тех левых защитников, которого стоит рассмотреть, но мне сказали, что он не единственный, кого рассматривают. У них будет шорт-лист игроков на эту позицию, и они решат, как действовать вместе с Гвардиолой в мае или июне», — приводит слова Романо Caught Offside.
Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:
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