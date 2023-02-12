Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» рассмотрит покупку защитника «Челси» Чилуэлла на замену Канселу

«Манчестер Сити» рассмотрит покупку защитника «Челси» Чилуэлла на замену Канселу
Комментарии

Защитник «Челси» Бенджамин Чилуэлл входит в шорт-лист «Манчестер Сити» в качестве одного из кандидатов на замену ушедшему на правах аренды в мюнхенскую «Баварию» Жоау Канселу. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Английский клуб будет искать замену своему футболисту, если «Бавария» активирует опцию выкупа.

«Бен Чилуэлл — один из игроков, которого «Манчестер Сити» ценит на протяжении многих лет. Конечно, он один из тех левых защитников, которого стоит рассмотреть, но мне сказали, что он не единственный, кого рассматривают. У них будет шорт-лист игроков на эту позицию, и они решат, как действовать вместе с Гвардиолой в мае или июне», — приводит слова Романо Caught Offside.

Фанаты «Челси» обратились к Грэму Поттеру после матча. Видеоролик:

Новость по теме
Джеймс и Чилуэлл вернулись к тренировкам с «Челси»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023